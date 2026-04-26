La città ha celebrato la promozione in Serie B con una festa che ha coinvolto molti cittadini, come mostrano le foto pubblicate da Click and Fly. L'evento si è svolto nelle strade principali, con momenti di aggregazione e festeggiamenti pubblici. La vittoria ha portato entusiasmo tra la popolazione e ha dato vita a una giornata di celebrazione condivisa. La copertura fotografica documenta i vari momenti della manifestazione.

Arezzo invasa dalle Vespe: tre giorni a tutto gas tra giro, mangiate e amarcord! Scanzi, querela e tastiera bollente: “Me paghi l’insulto, mica la tastiera!” Oh citti, alla Buca un se dorme più! Tra tremolii e motori, Pierluigi s’è svegliato prima del gallo. Dalle piazze alle strade del centro, un’esplosione di colori amaranto, cori e emozioni racconta la giornata storica della promozione Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - È Serie B! La festa della città nelle foto di Click and Fly

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