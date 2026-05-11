Nel piazzale dello stadio di Arezzo si è svolta l’edizione di quest’anno di “Un giorno per Noi”, organizzata da Aci Arezzo. L’evento ha visto la presenza di diverse auto e moto, con esposizioni e attività legate alla sicurezza stradale e alla passione per i motori. Fotografie di Felice Rogialli mostrano momenti di entusiasmo tra i partecipanti, tra sorrisi e adrenalina, in un’atmosfera che unisce divertimento e sensibilizzazione.

“ORA MORDIAMOCI LA B!” Gli amaranto raccontati da tribuna a curva: gladiatori, caterpillar e destri che fanno paura “Biglietto, abbonamento e documento”: sugli autobus arrivano le cabine blindate. I conducenti ormai paiono cassieri di banca “Riecco il Trombaio”: ad Arezzo torna il candidato che voleva “cavare la città dalla merda”. E sinceramente, un pensierino ce lo fanno in molti Nel piazzale dello stadio di Arezzo è tornato “Un giorno per Noi”, l’evento organizzato da Aci Arezzo che mette insieme inclusione, sicurezza stradale e passione per i motori. Una mattinata speciale, fatta di emozioni vere, accelerazioni controllate e soprattutto sorrisi.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Motori, sorrisi e adrenalina: le immagini di “Un giorno per Noi”

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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