Gessate e Bellinzago | una camminata per imparare dai danni dell’alluvione

Lo scorso maggio, le aree di Gessate e Bellinzago sono state interessate da un'alluvione che ha causato danni significativi. Un evento che ha portato alla luce la necessità di analizzare i dati scientifici per comprendere meglio i passaggi delle acque e prevenire future alluvioni. In questo contesto, si organizza una passeggiata guidata per approfondire i danni subiti e verificare i percorsi seguiti dai flussi d'acqua durante l'evento.

? Cosa scoprirai Come possono i dati scientifici prevenire nuove inondazioni nelle nostre case?. Dove sono passati esattamente i flussi d'acqua lo scorso maggio?. Chi sono gli esperti che stanno mappando il rischio idraulico locale?. Cosa si può imparare camminando tra le zone colpite dall'alluvione?.? In Breve Camminata sabato alle 9:15 tra Gessate e Bellinzago Lombardo.. Progetto Drop coinvolge anche i comuni di Cambiago e Masate.. Seconda uscita pedonale prevista per il 6 giugno da Cambiago a Masate.. Mostra Tracce dell’alluvione ospitata a Villa Daccò il 17 maggio.. Sabato prossimo, alle ore 9:15, i cittadini di Gessate e Bellinzago Lombardo inizieranno una camminata collettiva per ripercorrere i luoghi colpiti dal terribile evento alluvionale del 15 maggio 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gessate e Bellinzago: una camminata per imparare dai danni dell’alluvione Notizie correlate La “camminata“ sui luoghi dell’alluvione: "per essere sempre pronti all’emergenza"Una manciata di giorni al secondo anniversario della drammatica alluvione del maggio 2024: "È arrivata l’ora di “ripercorrerlo” insieme". San Sebastiano, 800mila euro per riparare i danni dell’alluvioneA un anno di distanza dai violenti eventi meteorologici che hanno colpito il territorio il 16 e il 17 aprile 2025, San Sebastiano da Po affronta la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La camminata sui luoghi dell’alluvione: per essere sempre pronti all’emergenza; La camminata sui luoghi dell’alluvione | per essere sempre pronti all’emergenza. La camminata sui luoghi dell’alluvione: per essere sempre pronti all’emergenzaUna manciata di giorni al secondo anniversario della drammatica alluvione del maggio 2024: È arrivata l’ora di ripercorrerlo ... ilgiorno.it Alluvione Milano, Bellinzago e Gessate sommerse dall’acqua in due ore: Situazione disastrosa. Mai visto niente di simileBellinzago (Milano) – Due paesi sott'acqua. Situazione disastrosa, pronti a chiedere lo stato di calamità. Ha trascorso la notte nella palestra delle scuole medie, dove sono stati ospitati una ... ilgiorno.it Installazione terminata a Gessate (MI) contatore da 5 Kw monofase. - facebook.com facebook