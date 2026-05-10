Costruiamo una società per guardare al futuro

La maternità resta una decisione importante per molte donne, rappresentando un percorso di vita significativo. Nonostante le sfide, molte scelgono di affrontare questa esperienza con entusiasmo, considerando il ruolo genitoriale come parte integrante del loro percorso personale. Le scelte legate alla famiglia influenzano anche le dinamiche sociali e lavorative, portando a un dibattito costante su diritti e opportunità. In questo scenario, le decisioni individuali si intrecciano con le politiche pubbliche e le normative vigenti.

Per decenni il dibattito sulla maternità è stato dominato da due narrazioni opposte e ugualmente riduttive: da una parte la maternità come destino naturale della donna; dall’altra la maternità come ostacolo alla piena realizzazione individuale. In mezzo, però, si è sviluppata la vita reale delle donne: più istruite, più autonome economicamente, più consapevoli della propria individualità rispetto a qualunque generazione precedente. È dentro questa trasformazione che la scelta di avere un figlio ha cambiato natura. La maternità non rappresenta più un passaggio obbligato dell’età adulta. È diventata una possibilità fra molte. Ed è proprio questa libertà ad aver modificato profondamente il modo in cui le donne guardano alla scelta di diventare madri.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Costruiamo una società ospitale | Fiorenzo Ferrari | TEDxVerbania

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