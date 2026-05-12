Un filo diretto con la città dillo ad Armando | partono gli incontri social di Zambrano

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Salerno prende il via un nuovo servizio di incontri social dedicato ai cittadini, promosso dal candidato a sindaco Armando Zambrano. L’iniziativa, che si inserisce nel clima della campagna elettorale, permette agli abitanti della città di condividere direttamente con il candidato questioni e osservazioni. Zambrano, sostenuto da diverse liste, ha annunciato l’avvio di questa iniziativa come parte della sua campagna di ascolto e dialogo con la comunità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La campagna elettorale si avvia al suo periodo più caldo e il candidato a sindaco di Salerno Armando Zambrano, sostenuto dalle liste Noi Popolari Riformisti-Udc, Oltre in Azione e Salerno di Tutti, inaugura oggi martedì 12 maggio, un nuovo servizio di contatti e conoscenza dei problemi della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Azione Salerno: massimo sostegno ad Armando ZambranoAzione Salerno conferma il proprio pieno sostegno al candidato sindaco Armando Zambrano, che guida la proposta di una Salerno moderna, condivisa e...

Leggi anche: Forza Italia punta su Miccoli. Tassinari: "Un filo diretto con il Governo per rilanciare la città"

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web