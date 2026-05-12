Un filo diretto con la città dillo ad Armando | partono gli incontri social di Zambrano

Oggi a Salerno prende il via un nuovo servizio di incontri social dedicato ai cittadini, promosso dal candidato a sindaco Armando Zambrano. L’iniziativa, che si inserisce nel clima della campagna elettorale, permette agli abitanti della città di condividere direttamente con il candidato questioni e osservazioni. Zambrano, sostenuto da diverse liste, ha annunciato l’avvio di questa iniziativa come parte della sua campagna di ascolto e dialogo con la comunità.

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