Forza Italia punta su Miccoli Tassinari | Un filo diretto con il Governo per rilanciare la città

Forza Italia ha scelto Miccoli come candidato sindaco, motivata dalla necessità di rafforzare il legame con il Governo e rilanciare lo sviluppo locale. Tassinari conferma che il partito mantiene un collegamento diretto con le istituzioni centrali per accelerare i progetti di rilancio della città. La cerimonia di apertura della sede del comitato elettorale segna l’inizio ufficiale di questa strategia elettorale. La campagna entra nel vivo con un obiettivo chiaro: coinvolgere i cittadini nei prossimi mesi.

Inaugurata la sede del comitato. La deputata sottolinea l'importanza del dialogo con Roma: "Servono risposte rapide su infrastrutture e opere pubbliche" "L'inaugurazione della sede del comitato elettorale del candidato sindaco rappresenta un momento significativo per l'avvio concreto della campagna elettorale. In questa occasione Forza Italia ufficializza il proprio sostegno convinto alla candidatura di Claudio Miccoli". Così Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, intervenendo all'appuntamento odierno a Faenza. "La sede del comitato – dichiara Tassinari – sarà un punto di riferimento aperto alla città, uno spazio di ascolto e di confronto con cittadini, associazioni e categorie produttive.

Pnrr Salute, Tassinari (Forza Italia): "Bene il tavolo del Governo, ora basta ritardi"

Ricerca, 28 milioni per progetti scientifici d'eccellenza. Tassinari (Forza Italia): "Dal governo un segnale forte"

