Azione Salerno | massimo sostegno ad Armando Zambrano

Azione Salerno ha annunciato il suo supporto completo al candidato sindaco Armando Zambrano, che propone una visione di Salerno più moderna e partecipata. Durante un evento in città, è stato presente anche il vice segretario nazionale di Azione, Ettore Rosato. La formazione conferma così il suo impegno nella campagna elettorale e nel sostegno al progetto di Zambrano.

Azione Salerno conferma il proprio pieno sostegno al candidato sindaco Armando Zambrano, che guida la proposta di una Salerno moderna, condivisa e partecipata con la presenza in città del vicegretario naz?ionale di Azione Ettore Rosato. Insieme all’on. Antonio D’Alessio, al segretario provinciale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni a Salerno: M5S non partecipa alla presentazione della candidatura di Armando Zambrano Elezioni comunali di Salerno, l’Udc al fianco del candidato sindaco Armando ZambranoTempo di lettura: 2 minuti L’Udc si prepara ad affrontare con identità, esperienza e progettualità le prossime elezioni comunali di Salerno,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Azione Salerno: massimo sostegno ad Armando Zambrano; Ecco i candidati delle liste di De Luca; FIT-CISL a sostegno del piano GESAC per l'Aeroporto di Salerno; Elezioni Comunali 2026, le partite dei capoluoghi: De Luca rivuole Salerno, ad Avellino è corsa a tre. Salerno, pulizia del litorale: torna in azione lo spazzamareDopo giorni di polemiche, denunce e fotografie che hanno invaso i social e le chat di quartiere, immortalando acque torbide e chiazze sospette lungo le coste di Torrione e Pastena, a Salerno arriva ... ilmattino.it #salerno #Comunedisalerno #azione #comunali2026 #ElezioniComunali2026 #AgendaPolitica - facebook.com facebook