Nuovo stadio Flaminio obiettivo inaugurazione nel 2031-32 | tutti i dettagli del progetto

Il progetto del nuovo stadio Flaminio ha subito un rallentamento a causa di ritardi nelle autorizzazioni. La Lazio vuole completarlo entro il 2031-32, ma ci sono ostacoli burocratici da superare. Il cantiere resta fermo da mesi e le tempistiche si allungano. La società ha annunciato che continuerà a lavorare per rispettare la data di apertura prevista. Nei prossimi mesi si attendono sviluppi concreti sul percorso di realizzazione.

Lazio: “Obbiettivo disputare il campionato 2031-32 all’interno del Flaminio”La Lazio ha deciso di puntare a disputare il campionato 2031-32 nello stadio Flaminio, motivata dalla volontà di valorizzare il sito storico.

Lazio sogna il Flaminio: 2031-32 tra sport e storiaLa Lazio ha deciso di disputare il campionato 2031-32 allo stadio Flaminio, motivata dalla volontà di riqualificare un impianto storico.

Nuovo stadio Flaminio, si punta al campionato 2031-32! Ecco i dettagliNuovo stadio Flaminio, l’obiettivo è riuscire a disputare il campionato 2031-32 all’interno dell’impianto! Ecco i dettagli Il futuro della Lazio ha un nome e un indirizzo storico: lo Stadio Flaminio. lazionews24.com

Lazio: Obbiettivo disputare il campionato 2031-32 all'interno del Flaminio(Adnkronos) - L'obbiettivo della Lazio è quello di giocare il campionato di calcio del 2031-32 all'interno dello stadio Flaminio. Questa la sintesi del pensiero del team di professionisti incaricati ... msn.com

