Un missile iraniano che, secondo la polizia, trasportava una testata con circa 100 chili di esplosivo è caduto tra due edifici a Tel Aviv, distruggendo la facciata di un palazzo. Sono quattro le persone rimaste ferite. Il comandante del Fronte Interno di Tel Aviv ha dichiarato che l’attacco ha causato gravi danni a tre edifici, ora in fase di valutazione per un possibile crollo. “I rifugi sono rimasti intatti”, ha affermato, aggiungendo che le persone all’interno sono rimaste illese. Il comandante della polizia di Tel Aviv Nord ha dichiarato che le ricerche sono in corso e che finora nessuno ha avuto bisogno di essere evacuato in ospedale. I... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Missile iraniano con 100 chili di esplosivo colpisce diversi edifici a Tel Aviv: l’esplosione squarcia le facciate

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Un missile iraniano è caduto tra due edifici a Tel Aviv, secondo quanto riferito dalla polizia, che ha indicato in 100 chili il peso della testata. Secondo quanto riferito dai soccorritori israeliani, nell'attacco sono rimaste ferite quattro persone. x.com