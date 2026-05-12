Drone di Kiev con 100 chili di esplosivo ritrovato in isola in Grecia

Un drone proveniente da Kiev e carico di 100 chili di esplosivo è stato rinvenuto vicino a un'isola greca e successivamente fatto detonare al largo della costa occidentale della Grecia, vicino a Lefkada. L'evento è stato reso noto dalle autorità locali, che hanno gestito la situazione senza riferire danni o feriti. La scoperta è avvenuta durante operazioni di controllo nella zona.

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