Drone di Kiev con 100 chili di esplosivo ritrovato in isola in Grecia
Un drone proveniente da Kiev e carico di 100 chili di esplosivo è stato rinvenuto vicino a un'isola greca e successivamente fatto detonare al largo della costa occidentale della Grecia, vicino a Lefkada. L'evento è stato reso noto dalle autorità locali, che hanno gestito la situazione senza riferire danni o feriti. La scoperta è avvenuta durante operazioni di controllo nella zona.
(Adnkronos) – Un drone con 100 chili di esplosivo è stato ritrovato e fatto esplodere al largo della costa occidentale della Grecia, vicino a Lefkada. Atene ha aperto una inchiesta che coinvolge militari. Il ministro della Difesa, Nikos Dendias, ha anticipato che il drone sembra essere di origine ucraina. Quasi certamente, ha aggiunto, proviene da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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