ASL Avellino lancia Hirpo | il lupo digitale dell' Irpinia a servizio dei cittadini
Avellino, 13 aprile 2026 – L'ASL di Avellino ha presentato questa mattina, presso la Sala De Sanctis della sede aziendale, un pacchetto di nuovi servizi digitali destinati a semplificare il rapporto tra i cittadini e la sanità provinciale.Al centro della presentazione, un avatar a forma di lupo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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