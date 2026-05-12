Meningite batterica a Grosseto | contagiato un minore scatta profilassi per famiglia e compagni di scuola

In provincia di Grosseto è stato segnalato un caso di meningite batterica. L’Asl Toscana sud-est ha comunicato che un minore è risultato positivo all’infezione. Sono state avviate le procedure di profilassi per i familiari e i compagni di scuola del ragazzo. La diagnosi è stata confermata nelle ultime ore, e si stanno monitorando eventuali ulteriori contagi. La situazione è sotto controllo e sono state adottate le misure di prevenzione previste.

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GROSSETO – Caso di meningite batterica in provincia di Grosseto. A darne notizia è l’Asl Toscana sud-est. Il contagiato è un minore ed è scattata la profilassi sui suoi contatti stretti nella provincia diGrosseto. La Asl spiega che la “situazione è sotto stretto controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione” e che è “basso il rischio di contagio”. “Si tratta di una misura precauzionale standard – ricorda infine la Asl – efficace nel ridurre il rischio di sviluppare la malattia”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Meningite batterica a Grosseto: contagiato un minore, scatta profilassi per famiglia e compagni di scuola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meningite batterica, a Grosseto contagiato giovanissimo. Profilassi per famiglia e compagni di scuolaGrosseto, 11 maggio 2026 – Un caso di sepsi meningococcica (meningite batterica da Neisseria meningitidis) si è verificato in un minore residente in... Un caso di meningite batterica in provincia di Grosseto: avviata la profilassi dei contatti strettiGROSSETO – L’Asl Toscana sud-est ha reso noto oggi (11 maggio) che il Dipartimento di prevenzione sta gestendo i contatti sul territorio di un caso... Argomenti più discussi: Meningite batterica, a Grosseto contagiato giovanissimo. Profilassi per famiglia e compagni di scuola; Caso di meningite batterica, scatta la profilassi; Caso di meningite batterica: partita la profilassi sui contatti stretti; Meningite batterica: scatta la profilassi sui contatti stretti. Un caso di #meningite batterica in provincia di #Grosseto: avviata la #profilassi dei #contatti stretti x.com Meningite batterica a Grosseto: contagiato un minore, scatta profilassi per famiglia e compagni di scuolaCaso di meningite batterica in provincia di Grosseto. A darne notizia è l’Asl Toscana sud-est. Il contagiato è un minore ed è scattata la profilassi sui suoi contatti stretti nella provincia di Grosse ... firenzepost.it