Un caso di meningite batterica è stato segnalato in provincia di Grosseto. L’Asl Toscana sud-est ha comunicato che il Dipartimento di prevenzione sta effettuando la profilassi dei contatti stretti del minore residente nel territorio. La meningite batterica coinvolge un giovane e si tratta di una sepsi meningococcica causata da Neisseria meningitidis. La comunicazione ufficiale indica che sono state avviate le procedure di prevenzione tra le persone a stretto contatto con il minore.

GROSSETO – L’Asl Toscana sud-est ha reso noto oggi (11 maggio) che il Dipartimento di prevenzione sta gestendo i contatti sul territorio di un caso di sepsi meningococcica (meningite batterica da Neisseria meningitidis) verificatosi in un minore residente in provincia di Grosseto. Il caso è stato segnalato dai sanitari che lo hanno in cura ed è attualmente in corso l’indagine epidemiologica per l’individuazione e la gestione dei contatti stretti. In presenza di un caso confermato o probabile di malattia meningococcica è prevista l’esecuzione di una profilassi antibiotica preventiva per i cosiddetti ‘contatti stretti’, ossia le persone che, per la natura e la durata dell’esposizione, potrebbero aver contratto il batterio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un caso di meningite batterica in provincia di Grosseto: avviata la profilassi dei contatti stretti

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