Corea del Nord Kim Jong Un assiste a un test missilistico | Siamo armando la Marina con armi nucleari

Il 5 marzo 2026, in Corea del Nord, il leader Kim Jong Un ha assistito a un test missilistico su un cacciatorpediniere mentre dichiarava che la Marina militare viene armata con armi nucleari. La visita si è svolta durante le esercitazioni militari e il leader ha osservato le dimostrazioni di lancio dei missili. La notizia riguarda l’attività militare del paese e il potenziamento delle sue capacità nucleari.

Roma, 5 marzo 2026 - La Corea del Nord sta equipaggiando le proprie navi della Marina militare di armi atomiche, è tornato ad affermarlo il leader Kim Jong Un, mentre assisteva a dei test missilistici su un cacciatorpediniere. epa12795764 An undated photo released by the official Korean Central News Agency (KCNA) on 05 March 2026 shows North Korean leader Kim Jong-un onboard the country's first 5,000-ton multipurpose destroyer, the Choe Hyon, sailing in waters near the western coastal city of Nampho, North Korea. According to KCNA, Kim oversaw the launch of sea-to-surface strategic cruise missiles from the destroyer on 04 March to test the warship's operational capabilities. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ispezionato un nuovo cacciatorpediniere per due giorni consecutivi prima della sua messa in servizio e ha visionato un test di missili da crociera lanciati dalla nave, promettendo di accelerare l'armamento