L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha segnalato un incremento delle attività nucleari nel paese. In particolare, è stato rilevato un aumento rapido dell’attività presso il reattore di Yongbyon durante le valutazioni periodiche. Inoltre, sono state osservate nuove strutture in costruzione destinate alla fusione nucleare. Il direttore dell’agenzia ha evidenziato questi sviluppi nel corso di una comunicazione ufficiale.

La Corea del Nord starebbe “aumentando in maniera molto grave”la capacità di produzione di armi nucleari. A lanciare l’allarme èRafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), parlando a Seul, in Corea del Sud. “Durante le nostre valutazioni periodiche, abbiamo potuto confermare unrapido aumento dell’attivitàpresso il reattore nucleare di Yongbyon“, ha dichiarato, aggiungendo che è stata altresì registrata la costruzione dinuove strutture per la fusione nucleare. Al momento, ricorda Grossi, l’Aiea stima che Pyongyang abbia a disposizionequalche decina di testate nucleari. La valutazione è stata confermata in maniera indipendente anche dal Center for strategic and international studies tramite le immagini satellitari.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Corea del Nord, Grossi (Aiea) lancia l’allarme: “Sta aumentano le capacità nucleari”

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