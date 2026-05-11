In Italia, si è verificata una decisione giudiziaria storica: la Corte d’Appello di Bari ha riconosciuto per la prima volta un bambino con due padri e una madre. La sentenza riguarda un caso in cui il bambino è stato riconosciuto legalmente con questa configurazione familiare. Questa è la prima volta che un tribunale italiano ha adottato una pronuncia di questo tipo, aprendo un precedente nel panorama legale del paese.

La Corte di Appello di Bari ha riconosciuto un bambino con due padri e una madre. I due genitori maschi lo crescono da quando è nato, mentre la madre è colei che lo ha messo al mondo. Il piccolo ha 4 anni e vive in Puglia insieme ai due papà. La sentenza è arrivata dopo il ricorso dei genitori contro la mancata trascrizione dell’adozione. Bimbo con due padri: la sentenza della Corte d’Appello di Bari Bimbo con due padri riconosciuto anche dalla madre biologica Bimbo con due padri, la soddisfazione dell’avvocata Manfredi Bimbo con due padri: la sentenza della Corte d’Appello di Bari L’amministrazione comunale si era rifiutata ritenendo che la richiesta di adozione, già andata a buon fine in Germania (uno dei papà è italotedesco), potesse nascondere una maternità surrogata.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Prima volta di un riconoscimento di un bimbo con due padri e una madre a Bari, la sentenza è storica

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