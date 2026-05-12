Un Avviso pubblico rivolto ai giovani per il futuro del Parco del Cillarese
BRINDISI - Brindisi si mette in gioco. Nasce “Play Brindisi”: un progetto che invita giovani, comunità, creativi e creative a trasformare lo spazio pubblico in un luogo di relazione, cura e immaginazione collettiva.Il Comune di Brindisi lancia l’Avviso pubblico per le Residenze Play Brindisi 2026.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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