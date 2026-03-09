Il Parco delle Cinque Terre pensiona lo spazzamare GA 1900 | un avviso pubblico per la cessione gratuita

Il Parco delle Cinque Terre ha pubblicato un avviso pubblico per la cessione gratuita dello spazzamare GA 1900, una storica imbarcazione. L’obiettivo è trovare una nuova sede per questa barca, e l’offerta è rivolta a volontariato, scuole e associazioni no-profit. La decisione si inserisce nella gestione dell’Area Marina Protetta, che intende valorizzare e preservare il patrimonio nautico.

L'Area Marina Protetta cerca una nuova casa per la storica imbarcazione: l'avviso è rivolto a volontariato, scuole e no-profit. Le domande entro il 3 aprile 2026. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, in qualità di ente gestore dell'Area Marina Protetta, ha ufficialmente aperto le procedure per il "congedo" di un pezzo della propria flotta operativa: il battello spazzamare GA 1900. Con la pubblicazione di un avviso pubblico, l'Ente mette a disposizione l'imbarcazione a titolo completamente gratuito, cercando soggetti interessati a rilevare il mezzo che per anni ha solcato le acque della riviera. Uno stato "ben oltre il vetusto" La decisione arriva a seguito di una valutazione tecnica approfondita da parte dell'apposita commissione "Fuori uso".