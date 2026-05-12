Secondo un rapporto di NewsGuard, un'azienda che valuta l’affidabilità dei siti di notizie, un quarto degli americani crede che la sparatoria avvenuta lo scorso aprile durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca sia stata una messinscena. La notizia si basa su un’indagine condotta tra il pubblico statunitense, senza specificare dettagli sul metodo di raccolta dei dati o sulle fonti di informazione dei partecipanti.

Un americano su quattro pensa che la sparatoria avvenuta lo scorso aprile durante?la cena dei corrispondenti della Casa Bianca sia stata una messinscena: lo rivela NewsGuard, un’azienda che valuta l’affidabilità dei canali di notizie online. Secondo il rapporto sono soprattutto i più giovani a ritenere che il fallito attentato al presidente statunitense Trump sia, in realtà, una montatura. Questo nonostante non vi siano indizi a sostegno di questa tesi. Anche gli altri falliti attentati non convincono alcuni cittadini statunitensi. Prima di aprile, infatti, Trump ha subito due tentativi di omicidio nel 2024: uno durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, e il secondo al Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Un americano su quattro ritiene che la sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca sia una messinscena

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