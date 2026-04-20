Donald Trump e Melania parteciperanno alla tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. La manifestazione si terrà questa sera e vedrà la presenza del ex presidente e della sua consorte, che si sono uniti agli altri ospiti previsti per l’evento. La cena si svolge ogni anno e coinvolge giornalisti, figure politiche e personalità di rilievo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui temi dell’appuntamento.

Donald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Lo riporta il New York Times. Per il presidente è la prima volta all'evento nei panni di commander-in-chief: finora lo ha infatti sempre boicottato criticando i 'fake media'. Trump sarà senza dubbio la star della serata in programma sabato prossimo all'hotel Hilton di Washington e molti si chiedono quali sorprese riserverà il presidente che non ha mai nascosto la sua antipatia per i media, definendoli i "nemici del popolo". Fra i media molti stanno facendo pressione sull'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca affinché dimostri la "sua opposizione agli sforzi del presidente di limitare la libertà di parola".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca

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