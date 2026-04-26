Sparatoria alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca | Trump evacuato ferito un agente del Secret Service

Durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, si è verificata una sparatoria che ha portato all’evacuazione del presidente e al ferimento di un agente del Secret Service. La polizia ha chiuso le strade intorno al luogo dell’evento e sta indagando sull’accaduto. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né sull’identità delle persone coinvolte. La situazione rimane sotto controllo mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

Momenti di tensione a Washington durante la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Un uomo armato ha aperto il fuoco nella lobby dell’hotel Hilton dove si stava svolgendo l’evento alla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, subito messo in sicurezza insieme alla first lady Melania Trump e al vicepresidente JD Vance. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore — un 31enne californiano identificato come Cole Tomas Allen — è stato rapidamente neutralizzato dalle forze dell’ordine. Durante la sparatoria un agente del Secret Service è rimasto leggermente ferito: determinante il giubbotto antiproiettile, che ha evitato conseguenze più gravi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sparatoria alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca: Trump evacuato, ferito un agente del Secret Service Breaking News! White House Correspondents Dinner Shooting Trump Evacuated Notizie correlate Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa BiancaDonald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Attacco armato alla Casa Bianca: Trump evacuato, un ferito nella sparatoria. Fermato un 30enneMomenti di terrore al Washington Hilton di Washington, dove si stava svolgendo la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sparatoria al gala dei media della Casa Bianca: Trump evacuato, aggressore neutralizzato; Cena dei corrispondenti della Casa Bianca cancellata dopo gli spari; Spari durante il gala dei corrispondenti in Usa, Trump portato fuori; Secret Service, sparatoria alla cena dei media Usa nell'area dei metal detector. Sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca: fuga e evacuazione al HiltonDurante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Hilton a Washington è scoppiato il panico dopo uno sparo nella lobby; il Secret Service ha evacuato Donald Trump, Melania e Jd Vance ... notizie.it Secret Service, sparatoria alla cena dei media Usa nell'area dei metal detectorLa sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca è avvenuta nell'area di controllo all'esterno del luogo dell'evento. Lo riferisce il Secret Service riferendosi al luogo in cui gli ospit ... ansa.it Spari alla cena con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump portato al sicuro x.com Paura a Washington durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Un uomo è stato fermato dagli agenti del Secret Service dopo aver esploso colpi di arma da fuoco nella lobby dell’hotel Hilton. L’aggressore è stato ucciso dagli agenti intervenuti sul p - facebook.com facebook