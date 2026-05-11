Il Veneto è stato protagonista della puntata dell’11 maggio di Affari Tuoi. A giocare, al cospetto di Stefano De Martino, è stata Brigitta insieme al suo amato Nicola. Per lei si è delineata sin dai primi minuti una partita fatta di continui colpi di scena, tra speranze accese e momenti di sconforto, quasi come sulle montagne russe. Tutto lasciava pensare a un epilogo legato alla Regione Fortunata, ma il destino aveva in serbo qualcosa di molto diverso. Brigitta, con sangue freddo e determinazione, ha saputo giocare le sue carte fino in fondo, conquistando una vincita straordinaria. Brigitta arriva da Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Brigitta si tiene stretto il pacco 20 e vince: si festeggia con il trenino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Brigitta ad Affari Tuoi vince 50 mila euro: beffato il dottore, aveva provato a “imbrogliarla” sul finale

Affari Tuoi: Magdi sceglie il pacco 8 e vince 20mila euro? Cosa scoprirai Come ha fatto Magdi a rifiutare i 40mila euro iniziali? Quali premi importanti sono usciti prima della scelta finale? Chi è la...

Argomenti più discussi: Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino. Poi l’affondo: L’abbiamo già levato; Affari Tuoi, Stefano De Martino mette in imbarazzo la concorrente: Non possiamo toccarci più; Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il posto a Stefano De Martino e balla con Martina Miliddi; Affari Tuoi, il pacchista ruba la scena a Martina Miliddi. De Martino ride fino alle lacrime: Che manicomio.

Affari Tuoi, Brigitta si tiene stretto il pacco 20 e vince: si festeggia con il treninoPartita piena di tensione e colpi di scena per la concorrente veneta, che insieme al fidanzato Nicola rifiuta tutte le offerte e viene premiata con un finale da sogno ... ilsipontino.net