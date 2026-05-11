Affari Tuoi Brigitta si tiene stretto il pacco 20 e vince | si festeggia con il trenino
Il Veneto è stato protagonista della puntata dell’11 maggio di Affari Tuoi. A giocare, al cospetto di Stefano De Martino, è stata Brigitta insieme al suo amato Nicola. Per lei si è delineata sin dai primi minuti una partita fatta di continui colpi di scena, tra speranze accese e momenti di sconforto, quasi come sulle montagne russe. Tutto lasciava pensare a un epilogo legato alla Regione Fortunata, ma il destino aveva in serbo qualcosa di molto diverso. Brigitta, con sangue freddo e determinazione, ha saputo giocare le sue carte fino in fondo, conquistando una vincita straordinaria. Brigitta arriva da Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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Buongiorno....ad affari tuoi...puntata trasmessa in televisione il 12 aprile c' era tra le pacchiste una ragazza di nome Brigitta da luvigliano in provincia di Padova che aveva nel suo pacco la scritta Gennarino.. Per caso se leggi questo messaggio o una persona facebook
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