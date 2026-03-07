Modena fermato dal palo il Cesena si difende e si tiene stretto il punto | derby a reti bianche

Il derby tra Modena e Cesena si è concluso con un pareggio a reti bianche dopo 90 minuti di gioco. La partita si è caratterizzata per la forte difesa del Cesena, che ha resistito agli attacchi avversari, mentre il Modena ha colpito un palo senza riuscire a segnare. Entrambe le squadre hanno ottenuto un punto, lasciando invariato il risultato sul campo.

Al Braglia un derby tutt'altro che entusiasmante, il Cesena si limita a difendersi e torna in Romagna con un punto. I canarini possono recriminare per un palo di Gerli Va in archivio un derby con poche emozioni, Modena-Cesena finisce 0-0: il Cavalluccio sfodera una prestazione difensiva che porta un punto e che dà un po' di sollievo a Mignani. Netto predominio territoriale dei canarini di Sottil che però non produce molte occasioni. E' clamorosa quella nel secondo tempo quando una botta da fuori area di Gerli si stampa sul palo, poco prima una grande parata di Klinsmann su colpo di testa di Pedro Mendes, il derby è (quasi) tutto qui. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Palo di Moreo: il Pisa non passa a Verona. E finisce a reti bianchePisa, 6 febbraio 2026 – Nella scarsa, scarsissima, cronaca di Verona-Pisa, i nerazzurri terminano la sfida comunque con la consueta nota amara. Massese Pantera inizia con un buon punto. Contro il Belvedere match a reti biancheMASSESE 0 BELVEDERE 0 MASSESE: Barsottini, Marchini, Grasso (61’ Centonze), Bigini (69’ Caddeo), Lucaccini, Bechini, Mapelli, Bertipagani, Buffa,...