Umbria l’obiettivo di Proietti | 9 milioni di turisti entro il 2026

In Umbria, il progetto di un piano per attrarre 9 milioni di turisti entro il 2026 è stato annunciato da un rappresentante regionale. Tra le iniziative previste ci sono grandi festival culturali e nuove piattaforme digitali per facilitare la pianificazione dei percorsi turistici. Restano da definire come i piccoli borghi potranno trarre vantaggio da queste manifestazioni e quali strumenti verranno messi a disposizione dei visitatori per migliorare l’esperienza di viaggio.

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