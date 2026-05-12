Umbria l’obiettivo di Proietti | 9 milioni di turisti entro il 2026

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Umbria, il progetto di un piano per attrarre 9 milioni di turisti entro il 2026 è stato annunciato da un rappresentante regionale. Tra le iniziative previste ci sono grandi festival culturali e nuove piattaforme digitali per facilitare la pianificazione dei percorsi turistici. Restano da definire come i piccoli borghi potranno trarre vantaggio da queste manifestazioni e quali strumenti verranno messi a disposizione dei visitatori per migliorare l’esperienza di viaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come faranno i piccoli borghi a beneficiare dei grandi festival culturali?. Quali nuovi strumenti digitali aiuteranno i viaggiatori a pianificare i cammini?. Perché l'Umbria resiste al calo del turismo internazionale registrato in Europa?. In che modo l'accoglienza dei visitatori influenzerà il lavoro dei locali?.? In Breve Obiettivo 10 milioni di visitatori entro il 2030 legato all'ottavo centenario di San Francesco.. L'assessora Meloni promuove nuovi portali digitali per cicloturismo e percorsi spirituali.. Strategia punta su eventi come Umbria Jazz e Festival dei Due Mondi per i borghi.. Dati OCSE confermano qualità della vita umbra sopra la media italiana ed europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

umbria l8217obiettivo di proietti 9 milioni di turisti entro il 2026
© Ameve.eu - Umbria, l’obiettivo di Proietti: 9 milioni di turisti entro il 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Legge Umbria Circolare e piano rifiuti, De Luca: "L'obiettivo è dimezzare i flussi in discarica entro il 2030"Proseguono gli incontri pubblici dedicati all'approfondimento sul disegno di legge "Umbria Circolare" e l'aggiornamento del piano rifiuti.

Aeroporto dell’Umbria, aprile da record: 67mila passeggeri e crescita del 5,4%. Proietti: “Investiamo 4,5 milioni l'anno”L'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" non smette di crescere.

Argomenti più discussi: Proietti, 'per l'Umbria obiettivo 9 milioni di visitatori già nel 2026'; SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN UMBRIA TORNANO GLI OPEN DAYS DAL 23 MARZO AL 4 APRILE; Umbria. La Asl 1 attiva il servizio CUP via whatsapp per non udenti; Legge Umbria Circolare e piano rifiuti, De Luca: L'obiettivo è dimezzare i flussi in discarica entro il 2030.

umbria l obiettivo diProietti, 'per l'Umbria obiettivo 9 milioni di visitatori già nel 2026'L'Umbria punta a 9 milioni di visitatori già nel 2026, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere quota 10 milioni entro il 2030. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web