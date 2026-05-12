Umbria l’obiettivo di Proietti | 9 milioni di turisti entro il 2026
In Umbria, il progetto di un piano per attrarre 9 milioni di turisti entro il 2026 è stato annunciato da un rappresentante regionale. Tra le iniziative previste ci sono grandi festival culturali e nuove piattaforme digitali per facilitare la pianificazione dei percorsi turistici. Restano da definire come i piccoli borghi potranno trarre vantaggio da queste manifestazioni e quali strumenti verranno messi a disposizione dei visitatori per migliorare l’esperienza di viaggio.
? Punti chiave Come faranno i piccoli borghi a beneficiare dei grandi festival culturali?. Quali nuovi strumenti digitali aiuteranno i viaggiatori a pianificare i cammini?. Perché l'Umbria resiste al calo del turismo internazionale registrato in Europa?. In che modo l'accoglienza dei visitatori influenzerà il lavoro dei locali?.? In Breve Obiettivo 10 milioni di visitatori entro il 2030 legato all'ottavo centenario di San Francesco.. L'assessora Meloni promuove nuovi portali digitali per cicloturismo e percorsi spirituali.. Strategia punta su eventi come Umbria Jazz e Festival dei Due Mondi per i borghi.. Dati OCSE confermano qualità della vita umbra sopra la media italiana ed europea.🔗 Leggi su Ameve.eu
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