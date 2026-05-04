Aeroporto dell’Umbria aprile da record | 67mila passeggeri e crescita del 5,4% Proietti | Investiamo 4,5 milioni l' anno
L'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" non smette di crescere. Aprile 2026 si chiude con il miglior risultato di sempre per lo scalo umbro: 67.027 passeggeri transitati, con un incremento del 5,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Un dato che consolida il trend positivo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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Guarda nello specchietto allibito, poi lo scontro. Il guidatore del camioncino si è visto arrivare nella portiera la ruota del carrello di un Boeing 767 della United Airlines partito. Scendendo di quota diretto all’aeroporto internazionale di Newark Liberty, in New Jer x.com