Umbria condannato il Confidi | 466mila euro sottratti al fondo antiusura
In Umbria, un confidi è stato condannato per aver sottratto 466 mila euro dal fondo antiusura destinato alle famiglie in difficoltà. Sono in corso accertamenti su come siano stati dirottati i fondi e chi abbia autorizzato i 41 bonifici effettuati verso conti privati. La vicenda riguarda l’uso dei fondi pubblici e le modalità di gestione delle risorse destinate ai soggetti in difficoltà economica.
? Domande chiave Come sono stati dirottati i fondi destinati alle famiglie in difficoltà?. Chi ha autorizzato personalmente i 41 bonifici verso conti privati?. Perché il presidente del consiglio di amministrazione non è coinvolto?. Come potrà lo Stato recuperare i soldi dopo il mancato rientro?.? In Breve Tra il 2010 e il 2016 il Consorzio incassò oltre 634 mila euro pubblici.. L'amministratore delegato ha disposto personalmente 41 bonifici verso conti liberi e terzi.. Il presidente del consiglio di amministrazione è stato escluso dalla condanna per assenza di prove.. Il piano di rientro sottoscritto con il Ministero nel 2020 non ha visto versamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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