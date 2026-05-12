Umbria condannato il Confidi | 466mila euro sottratti al fondo antiusura

In Umbria, un confidi è stato condannato per aver sottratto 466 mila euro dal fondo antiusura destinato alle famiglie in difficoltà. Sono in corso accertamenti su come siano stati dirottati i fondi e chi abbia autorizzato i 41 bonifici effettuati verso conti privati. La vicenda riguarda l’uso dei fondi pubblici e le modalità di gestione delle risorse destinate ai soggetti in difficoltà economica.

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