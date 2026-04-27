Mamma e figlio rapinano un anziano | 4mila euro sottratti al market

Una madre e suo figlio sono stati arrestati dopo aver rapinato circa 4.000 euro da un anziano nel supermercato IperCoop di San Lazzaro. La rapina è avvenuta all’interno del negozio, dove i due soggetti hanno sottratto il denaro al pensionato. La Squadra mobile ha individuato e fermato i due individui, entrambi noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati patrimoniali.

?? Cosa sapere Madre e figlio rapinano 4mila euro a un pensionato all'IperCoop di San Lazzaro. La Squadra mobile arresta i due soggetti già noti per precedenti reati patrimoniali. Il 7 gennaio scorso, presso l'IperCoop di San Lazzaro, una coppia composta da una donna di 55 anni e suo figlio di 39 anni ha sottratto il portafoglio a un pensionato di 77 anni, prelevando poi 4mila euro dal suo conto corrente. L'azione criminale, avvenuta tra i corridoi del centro commerciale vicino al banco frig .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mamma e figlio rapinano un anziano: 4mila euro sottratti al market Notizie correlate Consentono il recupero di 40mila euro sottratti con l’inganno a un anziano: riconoscimento a tre carabinieriA San Giovanni Teatino in intervento tempestivo ha permesso di bloccare le somme prima che venissero definitivamente disperse e di restituirle... Finto maresciallo truffa un anziano: arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slipNel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dentro la Notizia: Famiglia nel bosco: oggi perizia sui tre figli di Catherine e Nathan Video; Nicolò Zaniolo, furto in casa dell'ex giocatore della Roma: Codardi, magari fossi stato presente; Mamma e figlio di dieci anni investiti sulle strisce pedonali in Corso Cavour; Aggredito alle spalle, sacchetto in testa e botte: rapina shock all'edicola di San Miniato Basso. “Sul comodino la 14enne aveva un biglietto in cui era scritto quante volte la mamma mi dice che non può venirmi a prendere’ e aveva 87 trattini” La terribile scoperta in una casa, dove la polizia ha trovato sporcizia ed escrementi insieme a 7 cani di cui uno mo - facebook.com facebook 28/4/2026 Il cuore non dimentica mai una mamma che può sostituire tutti ma nessuno può sostituirla. Se n'è andata, accolta tra le Sue braccia, ma vivrà in eterno e continuerà a pregare per tutti coloro che l'hanno amata. Mi manchi tantissimo mamma.. x.com