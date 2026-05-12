Le forze dell’ordine stanno cercando un uomo di 43 anni di origini marocchine, sospettato di aver aggredito la moglie sabato scorso in autobus a Stroncone. La donna è stata colpita con un martello e versa in gravi condizioni. La polizia sta utilizzando reparti speciali, tecnologie avanzate e cani molecolari nel tentativo di trovare l’uomo, accusato di aver ucciso la moglie con violenza.

Reparti speciali, tecnologie avanzate e cani molecolari: i carabinieri hanno messo in campo ogni forza possibile per dare la caccia al 43enne di origini marocchine che sabato scorso ha ridotto in fin di vita la moglie a martellate in autobus, mentre lei tornava a casa dal lavoro, a Stroncone. La donna, 44 anni anche lei del Marocco, è gravissima, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria di Terni: le sue condizioni sono stabili, ma il quadro clinico resta particolarmente complicato per i danni causati dei violenti colpi al cranio e al volto. Le ricerche dell’uomo ritenuto responsabile della brutale aggressione, cui collaborano tutte e forze di polizia, sono in corso in tutta Italia ma il territorio circostante al luogo del violento episodio è “stretto“ in una morsa di controlli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria, caccia all’uomo: "Lei era troppo libera, vestiva all’occidentale"

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