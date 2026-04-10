Daredevil | Rinascita per Marvel era troppo libera rispetto alla continuity di Netflix

Dopo aver analizzato la serie originale, il team di produzione ha deciso di mantenere la continuity di Netflix nel reboot di Daredevil. Brad Winderbaum, produttore di Marvel TV, ha spiegato che questa scelta deriva dalla consapevolezza del valore della versione precedente, che era considerata troppo libera rispetto alla narrazione complessiva. La decisione segna un passo importante nel processo di rinnovamento del personaggio nel nuovo progetto.

Brad Winderbaum, produttore di Marvel TV, ha deciso di adottare la continuity di Netflix nel reboot Marvel dopo aver compreso l'importanza della serie originale. Brad Winderbaum, responsabile di Marvel TV, ha svelato la genesi complessa di Darevil: Rinascita spiegando che il concept originale del reboot non si atteneva alla continuity delle tre stagioni della serie Netflix. Di conseguenza i produttori, avendo compreso il valore della serie Netflix, hanno deciso di fare un passo indietro riallacciandosi al plot del precedente show. "Quando il progetto di Born Again è stato concepito inizialmente, si prendeva troppe libertà con la continuity" ha spiegato Winderbaum al canale TikTok Mic Drop Moments. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita, per Marvel era "troppo libera" rispetto alla continuity di Netflix Daredevil Rinascita: i consigli di lettura Panini Comics per immergersi nella nuova stagione MarvelIn occasione dell’uscita della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, Panini Comics propone una selezione di letture essenziali per entrare nel... Il Diavolo diventa ombra: Marvel presenta il nuovo costume NERO per Daredevil Rinascita 2Con un post diffuso sui canali ufficiali dei Marvel Studios, è stata svelata la nuova armatura che Charlie Cox indosserà nella seconda stagione di... DAREDEVIL RINASCITA: TRAILER REACTION DELLA STAGIONE 2! BELLISSIMO Temi più discussi: Daredevil: Rinascita 2, le cose più interessanti del secondo e terzo episodio; Daredevil Rinascita stagione 2, Nessuno è al sicuro a Hell's Kitchen, recensione episodi 2-3; Una reunion Marvel leggendaria avverrà sul set della terza stagione di Daredevil: Rinascita; Daredevil: Rinascita ci porta dietro le quinte della Stagione 2. Daredevil: Rinascita, Marvel svela i problemi della versione originale: cosa non andava?Il produttore Brad Winderbaum ha raccontato nuovi retroscena sulla versione originale di Daredevil: Rinascita, scartata in corso d'opera e rielaborata. serial.everyeye.it Daredevil: Rinascita, per Marvel era troppo libera rispetto alla continuity di NetflixBrad Winderbaum, produttore di Marvel TV, ha deciso di adottare la continuity di Netflix nel reboot Marvel dopo aver compreso l'importanza della serie originale. movieplayer.it Brad Winderbaum della Marvel Television su quante stagioni avrà Daredevil: Rinascita: “Dipende davvero da chi guarda la serie. Dovete guardarla. Siamo esclusivamente su Disney+. È un modello basato sugli abbonati, le persone devono sintonizzarsi e noi - facebook.com facebook La evolución de Daredevil. x.com