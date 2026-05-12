Umanità e competenza nel reparto di Pediatria del Perrino
Un messaggio di riconoscenza è stato inviato riguardo al reparto di Pediatria dell'ospedale Perrino, in cui si esprimono apprezzamenti per la professionalità e l'umanità dimostrate dal personale e dall'équipe del 118. La lettera sottolinea la gratitudine e la stima nei confronti di chi lavora quotidianamente in questa struttura, evidenziando l'attenzione e il supporto forniti ai pazienti più piccoli.
Riceviamo e pubblichiamoVi scrivo questa lettera per esprimere le mie più sincere e profonde parole di gratitudine, stima e ammirazione per tutto il personale del reparto Pediatria e per l'equipe medica del 118 dell'ospedale Perrino. Domenica sera, nella ricorrenza per la festa della mamma, mio.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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