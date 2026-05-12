Umanità e competenza nel reparto di Pediatria del Perrino

Un messaggio di riconoscenza è stato inviato riguardo al reparto di Pediatria dell'ospedale Perrino, in cui si esprimono apprezzamenti per la professionalità e l'umanità dimostrate dal personale e dall'équipe del 118. La lettera sottolinea la gratitudine e la stima nei confronti di chi lavora quotidianamente in questa struttura, evidenziando l'attenzione e il supporto forniti ai pazienti più piccoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui