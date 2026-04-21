Murri all’avanguardia arriva il digitrapper nel reparto di Pediatria

Nel reparto di Pediatria è stato introdotto il digitrapper, un dispositivo innovativo che rappresenta un passo avanti nel miglioramento dei servizi sanitari. Questa novità mira a facilitare l’accesso alle cure e a offrire un’esperienza più moderna e efficiente ai pazienti e alle loro famiglie. L’implementazione di tecnologie avanzate nel settore sanitario continua a essere una priorità per potenziare la qualità delle prestazioni offerte.

Il potenziamento del servizio sanitario passa da interventi concreti, capaci di migliorare l’accesso, la qualità delle cure e il rapporto con i cittadini. In questa direzione si muove l’ Ast di Fermo, che rafforza la rete territoriale e ospedaliera attraverso nuove tecnologie, servizi integrati e iniziative di prossimità. Un esempio significativo è l’introduzione del digitrapper nel reparto di Pediatria dell’ospedale Murri. Si tratta di una strumentazione diagnostica avanzata per il monitoraggio del reflusso gastroesofageo in età pediatrica, che consente un’analisi dettagliata grazie alla combinazione di pH e impedenza. Questo permette di valutare frequenza, durata e tipologia degli episodi di reflusso, migliorando l’accuratezza diagnostica e l’efficacia dei percorsi di cura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Murri all’avanguardia, arriva il digitrapper nel reparto di Pediatria Notizie correlate Nuovo Digitrapper al Murri: la tecnologia che protegge i piccoliIl reparto di Pediatria dell’ospedale Murri riceve un potenziamento tecnologico fondamentale grazie all’intervento congiunto delle imprese locali e... I Carabinieri in visita al reparto di Pediatria dell'Ospedale "Spaziani" per il progetto “Colorando”I Carabinieri della Compagnia di Frosinone nelle ore scorse hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Murri all’avanguardia, arriva il digitrapper nel reparto di Pediatria. Murri all’avanguardia, arriva il digitrapper nel reparto di PediatriaIl potenziamento del servizio sanitario passa da interventi concreti, capaci di migliorare l’accesso, la qualità delle cure e il rapporto con i cittadini. In questa direzione si muove l’Ast di Fermo, ... ilrestodelcarlino.it Colonia Murri, acquisizione diritto di superficie. Riqualificazione più vicinaVia libera da III e V Commissione consigliare alla proposta di concordato fallimentare ‘con assuntore’ per l’acquisizione da parte del Comune di Rimini del diritto di superficie del compendio immobili ... newsrimini.it