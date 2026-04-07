In una giornata di festa, i vigili del fuoco di Empoli hanno consegnato uova di Pasqua ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria. L’iniziativa ha coinvolto volontari e operatori che hanno portato cioccolato e momenti di allegria ai piccoli pazienti. La consegna si è svolta in un’atmosfera di condivisione, portando un sorriso ai volti dei bambini e dei loro familiari.

EMPOLI Scartare un uovo di Pasqua, gustarne la cioccolata e scoprirne la sorpresa nascosta al suo interno è una delle cose che più di altre regala da sempre sorrisi ai bambini nel giorno di Pasqua. Non tutti, però, hanno avuto la fortuna di poter vivere questa festa nel calore della propria famiglia, ma sono stati costretti a trascorrerla nel reparto di un ospedale. Per questo, come ogni anno, alcune realtà della città si sono mosse per regalare un sorriso anche ai piccoli ricoverati e non solo. È stato il caso dei I soci di Empoli della sezione di Firenze dell’Associazione Nazionale Amici dei Vigili del Fuoco, che in occasione della Pasqua si sono recati nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giuseppe per portare le uova di Pasqua ai piccoli degenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una Pasqua solidale. Empoli e Vigili del Fuoco portano uova e sorrisi al reparto di Pediatria

Uova di Pasqua e sorrisi ai piccoli ricoverati: vigili del fuoco e giocatori dell’Empoli in ospedaleEmpoli, 4 aprile 2026 – Uova di Pasqua, dolci e sorrisi per regalare un momento di leggerezza ai bambini ricoverati.

I vigili del fuoco in Pediatria per consegnare le uova di Pasqua ai piccoli pazienti [FOTO]L’arrivo a sorpresa dei vigili ha suscitato curiosità ed entusiasmo nei bambini, che hanno ricambiato il dono con sorrisi e qualche abbraccio...

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