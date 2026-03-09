Calciomercato Juve | Tonali sempre più complicato ora lo vuole anche il Real Madrid Le ultimissime

Sul calciomercato della Juventus, la trattativa per acquistare Tonali si fa sempre più difficile, poiché il centrocampista è ora nel mirino anche del Real Madrid. La Juventus ha mostrato interesse, ma la concorrenza internazionale si è intensificata, complicando le possibilità di un trasferimento. La situazione si evolve di giorno in giorno, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi ufficiali.