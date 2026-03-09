Calciomercato Juve | Tonali sempre più complicato ora lo vuole anche il Real Madrid Le ultimissime
Sul calciomercato della Juventus, la trattativa per acquistare Tonali si fa sempre più difficile, poiché il centrocampista è ora nel mirino anche del Real Madrid. La Juventus ha mostrato interesse, ma la concorrenza internazionale si è intensificata, complicando le possibilità di un trasferimento. La situazione si evolve di giorno in giorno, mentre le parti coinvolte attendono sviluppi ufficiali.
Thuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell'ingaggio. I dettagli Boga Juve, l'anti-Openda che ha convinto la società: riscatto vicino. Ma Spalletti si aspetta che. David demoralizzato: non sente più la fiducia della Juve. In estate può trasferirsi in questo club Calciomercato Juventus: conferme sul futuro di Boga! Bianconeri sempre più orientati a prendere questa decisione in estate. Ultimissimi aggiornamenti Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro.
