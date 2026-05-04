Ultimissime Juve LIVE | contatto Spalletti Bernardo Silva Ayroldi non perfetto

Nelle ultime ore, in casa Juventus, si sono susseguite notizie riguardanti un contatto tra l’allenatore e un calciatore portoghese. È stata anche resa nota una decisione di un ufficiale dell’autorità sportiva, definita non perfetta. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato in tempo reale sugli avvenimenti più recenti, offrendo un quadro delle vicende che coinvolgono il club nel giorno in corso.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 4 maggio 2026. Bernardo Silva Juve, contatto telefonico fra Spalletti e il portoghese: cosa si sono detti e gli aggiornamenti sull’affare. Ore 10:50 – Bernardo Silva Juve, Spalletti ha deciso di entrare in gioco in prima persona con il portoghese attraverso un contatto telefonico. Le ultime Moviola Juve Verona: Ayroldi mostra lacune evidenti, il giallo a Locatelli è un’invenzione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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