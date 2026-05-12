Ultimissime Inter LIVE | svelato il budget per il mercato estivo Intanto Thuram torna ad allenarsi in gruppo

Nelle ultime ore sono state diffuse le cifre relative al budget destinato al mercato estivo dalla società nerazzurra. Contestualmente, è stato reso noto che il calciatore ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo di assenza. La redazione fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle novità che riguardano la squadra, seguendo gli sviluppi più recenti e le attività quotidiane del club.

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Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 12 MAGGIO. Buona notizia alla vigilia della finale di Coppa Italia: Thuram torna ad allenarsi col gruppo! Nulla da fare per Calhanoglu. Le ultime dal campo in vista della sfida contro la Lazio: Marcus Thuram torna in gruppo, mentre il centrocampista turco resta ai box Oaktree ha stabilito il budget per il mercato estivo dell’Inter: 50 milioni di euro per una squadra competitiva ma sostenibile.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: svelato il budget per il mercato estivo. Intanto Thuram torna ad allenarsi in gruppo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Bastoni parzialmente in gruppo, per la Fiorentina torna in campo Calhanoglu? Intanto Lautaro parla del suo futurodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: il Barcellona preme per Bastoni. Pronti 100 milioni per il mercato estivodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Argomenti più discussi: Inter-Parma, probabili formazioni e ultime notizie: out Calhanoglu, 3 dubbi da sciogliere per Cristian Chivu; Inter, Marotta: No comment sull'inchiesta arbitri, abbiamo agito con correttezza; Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale; Ultimissime Cagliari LIVE: il caso Dossena-Davis, le novità su Kilicsoy e tanto altro.