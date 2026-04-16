Ultimissime Inter LIVE | il Barcellona preme per Bastoni Pronti 100 milioni per il mercato estivo

Il Barcellona ha fatto sapere di essere interessato a Bastoni e ha messo sul tavolo una cifra di 100 milioni di euro per il mercato estivo. La trattativa è attualmente in fase di discussione e le parti stanno valutando i termini dell’accordo. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai club coinvolti, mentre i dettagli sul trasferimento non sono ancora stati definiti. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

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