Ultimissime Inter LIVE | Bastoni parzialmente in gruppo per la Fiorentina torna in campo Calhanoglu? Intanto Lautaro parla del suo futuro

Bastoni ha partecipato parzialmente alla sessione di allenamento con il gruppo, mentre per la Fiorentina si ipotizza un possibile rientro di Calhanoglu in campo. Nel frattempo, Lautaro Martinez ha commentato il suo futuro durante un'intervista. La redazione di Inter News 24 riporta tutte le notizie in tempo reale sulle vicende della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 18 MARZO. Infortunio Bastoni, ottime notizie per Chivu: cosa filtra in vista della Fiorentina. I dettagli. Infortunio Bastoni, il difensore ha svolto metà dell’allenamento insieme ai compagni: spiragli per Firenze Lautaro: «Tornare al Racing un desiderio. Ho ancora 3 anni di contratto con l’Inter». 🔗 Leggi su Internews24.com

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