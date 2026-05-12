Uil Marche il Congresso conferma la segretaria generale Claudia Mazzucchelli
Durante il congresso regionale, si è svolta la riconferma della segretaria generale della Uil Marche, con un applauso finale che ha accompagnato la decisione. La cerimonia si è conclusa con un momento di riconoscimento pubblico per il ruolo svolto. La segretaria generale ha ricevuto il sostegno dei presenti, che hanno espresso apprezzamento con un lungo applauso. La conferma è avvenuta al termine delle discussioni ufficiali dell’assemblea.
ANCONA - Un grande applauso finale ha salutato la conferma di Claudia Mazzucchelli alla guida della Uil Marche. L’elezione è arrivata oggi al termine del Congresso regionale che si è concluso questa mattina alla Rotonda a Mare di Senigallia, seconda giornata dopo il grande evento di apertura ieri.🔗 Leggi su Anconatoday.it
La stagione congressuale della Uil Marche parte da Cagli
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