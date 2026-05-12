Uil Marche il Congresso conferma la segretaria generale Claudia Mazzucchelli

Durante il congresso regionale, si è svolta la riconferma della segretaria generale della Uil Marche, con un applauso finale che ha accompagnato la decisione. La cerimonia si è conclusa con un momento di riconoscimento pubblico per il ruolo svolto. La segretaria generale ha ricevuto il sostegno dei presenti, che hanno espresso apprezzamento con un lungo applauso. La conferma è avvenuta al termine delle discussioni ufficiali dell’assemblea.

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