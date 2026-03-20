Si chiude il congresso Snals Serafini conferma segretaria generale | Governo onori gli impegni presi priorità all’Istruzione e alla Ricerca con investimenti adeguati

Il XIII Congresso nazionale dello SNALS-Confsal si è concluso oggi con la conferma di Elvira Serafini come segretaria generale per il prossimo quinquennio. Durante l’evento, Serafini ha chiesto al governo di rispettare gli impegni presi, sottolineando l’importanza di allocare risorse adeguate all’Istruzione e alla Ricerca. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti e delegati da diverse regioni.

Il XIII Congresso nazionale dello SNALS-Confsal si è concluso oggi con la conferma di Elvira Serafini alla guida del sindacato per il prossimo quinquennio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Concluso congresso nazionale Snals-Confsal, confermata Elvira Serafini Leggi anche: Elvira Serafini confermata segretario generale Snals-Confsal Una selezione di notizie su Si chiude il congresso Snals Serafini... Temi più discussi: Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del XIII Congresso Nazionale SNALS - SNALS; Tajani fa propaganda per il referendum, interrotto il messaggio al Congresso Snals; XIII Congresso nazionale Snals-Confsal, il messaggio del Presidente Meloni; Tajani chiede di votare per il sì, interrotto il messaggio al Congresso Snals. Concluso congresso nazionale Snals-Confsal, confermata Elvira SerafiniRoma, 20 mar. - (Adnkronos) - Si è concluso oggi il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal, che ha visto numerosi interventi di rappresentanti ... iltempo.it Antonio Tajani interrotto al congresso Snals mentre parla del referendum, Spegnete, è mancanza di stileAntonio Tajani ha cercato si sponsorizzare il Sì al referendum sulla Giustizia durante un Congresso Snals: il pubblico in platea non l'ha presa bene ... virgilio.it Una figuraccia dopo l'altra. Il 22-23 marzo noi votiamo no. Fonte video: Repubblica #Referendum #ReferendumCostituzionale #Tajani #Snals #politicaitaliana - facebook.com facebook Nel corso del congresso Snals-Confsal a Roma, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha indicato nel rinnovo dei contratti uno strumento decisivo per intervenire sul potere d’acquisto del personale scolastico. Il riferimento è alla … x.com