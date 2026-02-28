Maria Pia Castiglione rieletta dal congresso segretaria provinciale Uil Pensionati

Il congresso Uil Pensionati ha riconfermato Maria Pia Castiglione come segretaria provinciale. In occasione dell’evento, si è parlato delle attività svolte quotidianamente nelle sedi e negli sportelli di Servizio alle Persone, Ital e Caf Uil, dove si ascoltano le esigenze e i problemi di anziani e pensionati. La scelta di Castiglione è stata comunicata ufficialmente durante l’assemblea.

"Ogni giorno nelle nostre sedi come negli sportelli di Servizio alle Persone, Ital e Caf Uil, raccogliamo il disagio e la sofferenza delle anziane e degli anziani. Sono segnati dal sempre più scarso potere d'acquisto delle pensioni specie per chi percepisce trattamenti minimi, dal declino della.