Ufficio postale di Anghiari | la cittadinanza richiede a gran voce l' Atm

Da arezzonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel comune di Anghiari, noto per aver ricevuto la bandiera arancione del Touring Club Italiano, i residenti chiedono con forza l’installazione di un ATM presso l’ufficio postale locale. La richiesta nasce dalla necessità di migliorare i servizi e facilitare l’accesso ai contanti, considerando le esigenze quotidiane della comunità. La questione è diventata oggetto di attenzione tra i cittadini, che sperano in una risposta concreta dalle autorità competenti.

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Anghiari, è un comune noto per essere stato assegnatario della bandiera arancione, un prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli Comuni che si distinguono per un’accoglienza di eccellenza e sostenibilità. E l’Ufficio Postale di Anghiari che.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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