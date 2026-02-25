All' ufficio postale di Santa Luce installato un nuovo ATM Postamat

Il nuovo sportello è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibile tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. I Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat - Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nell’ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato un lockerAll’interno dell’ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato un locker, disponibile per i clienti.

Nuovo volto per l’ufficio postale di Santa Sofia: più servizi digitali e comfortL’ufficio postale di Santa Sofia in via della Repubblica 4 sarà soggetto a lavori di ammodernamento, con l’obiettivo di potenziare i servizi digitali e migliorare il comfort ambientale.

Il passaporto all’ufficio postale: il servizio attivato anche in 31 comuni della provincia di Arezzo, 6 in ValdarnoPoste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Il servizio è stato attivato in provincia di Arezzo in 31 uffici Polis: 6 di questi sono in Vald ... valdarnopost.it

Passaporto, ora si richiede anche all’ufficio postale di San ClementeSi amplia la rete degli uffici postali dove è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Da oggi il servizio è attivo anche all’ufficio postale di San ... chiamamicitta.it

