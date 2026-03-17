Rapina con esplosivo per rubare Atm di un ufficio postale a Catania

Nella notte, un tentativo di furto con esplosivo è stato messo in atto presso un ufficio postale in via Dottor Consoli a Catania. Gli autori hanno cercato di svaligiare un bancomat, ma l’operazione non è andata a buon fine. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessun dettaglio su eventuali responsabili o danni specifici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentativo di furto con esplosivo nella notte. Un assalto con esplosivo è stato compiuto la scorsa notte ai danni di un ATM dell’ufficio postale situato in via Dottor Consoli, a Catania, ma il colpo si è rivelato un fallimento. Cassaforte aperta ma senza denaro. I malviventi sono riusciti a forzare e aprire la cassaforte del bancoposta, tuttavia all’interno non era presente alcuna somma di denaro, rendendo inutile l’azione criminale. Indagini in corso. Sul luogo sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire ai responsabili. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rapina con esplosivo per rubare Atm di un ufficio postale a Catania Articoli correlati Leggi anche: Fallito un furto con esplosivo nell'ufficio postale di San Giovanni Galermo Sventato un tentativo di rapina nell'ufficio postale di Gravina di CataniaNel tardo pomeriggio dello scorso 5 gennaio, un tentativo di rapina è stato sventato nell’ufficio postale di Gravina di Catania, in via Giovanni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rapina con esplosivo per rubare Atm di... Temi più discussi: Assalto nella notte al bancomat delle Poste: ATM fatto esplodere a Santomenna; Facevano esplodere i bancomat con l'esplosivo, in sedici verso il processo; Monteparano, assalto al bancomat di Monte dei Paschi: banda della marmotta fugge con la cassaforte; 'Spaccata' per rubare il bancomat in via Crispi: scatta l'inseguimento, ritrovata l'auto con la refurtiva. Rapina con esplosivo per rubare Atm di un ufficio postale a CataniaE' andato a vuoto l'assalto con esplosivo portato la notte scorsa a un Atm dell'ufficio postale di via Dottor Consoli a Catania. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte del bancoposta, ma all' ... ansa.it Catania, rapina con esplosivo per rubare l’Atm di un ufficio postale del centroCATANIA – E’ andato a vuoto l’assalto con esplosivo portato la notte scorsa a un Atm dell’ufficio postale di via Dottor Consoli a Catania. I banditi sono riusciti ad aprire la cassaforte del ... livesicilia.it Regolamento Unesco, proroga di cinque anni: stop alle scuole di cucina e a nuovi Atm x.com Il tranviere si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara “perché ancora sotto choc”. Si è tenuto oggi in Procura a Milano l'interrogatorio di Pietro Montemurro, conducente Atm alla guida del Tramlink deragliato - facebook.com facebook