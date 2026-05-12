Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono lasciati, secondo quanto dichiarato dall’ex tronista di Uomini e Donne. In un’intervista, Gaudenzi ha affermato che Rubeca è scomparso da alcuni giorni, facendo riferimento alla fine della relazione. La coppia, che aveva iniziato la sua storia di recente nel programma, ora risulta ufficialmente conclusa. La notizia si aggiunge ad altre recenti rotture avvenute nel mondo dello spettacolo.

Dopo la notizia della rottura tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, anche un’altra coppia nata di recente a Uomini e Donne sembra essere ai titoli di coda, stiamo parlando di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. Ad accendere i sospetti è stata l’ex tronista di UeD, la quale ha pubblicato un commento che ha immediatamente insospettito i fan. Successivamente, poi, sono trapelate indiscrezioni su indiscrezioni, finché non è stata direttamente Sara ad intervenire facendo chiarezza sulla situazione. Le parole di Sara Gaudenzi sulla crisi con Alessio Rubeca dopo Uomini e Donne. Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sono attualmente in crisi. A confermare tutto è stata direttamente l’ex tronista di Uomini e Donne.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca lasciati? Parla l’ex tronista di UeD: “È sparito”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi ha lasciato Alessio Rubeca? La frase sospetta dell’ex tronistaLa storia d’amore tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sembra sia giunta già al termine.

Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi: i retroscena dopo la sceltaLa scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si è rivelata tra le più discusse delle ultime stagioni.

Argomenti più discussi: Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: amore già finito dopo Uomini e Donne? Le voci; Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca si sono lasciati: Il lupo perde il pelo ma non il vizio; Uomini e Donne, sarebbe finita tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: Il lupo perde il pelo ma non il vizio; Uomini e Donne, ex corteggiatore di Sara Gaudenzi ai provini con la redazione di Maria De Filippi: dove lo vedremo.

Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca in crisi: È sparito per quattro giorni, la versione di lei – ESCLUSIVO - lollomagazine.it/2026/05/12/sar… #uominiedonne x.com

Sara Gaudenzi rompe il silenzio e svela cos’è successo davvero tra lei e Alessio Rubeca: Non so se mi ha tradita ma…Sara Gaudenzi rompe il silenzio e svela cos’è successo davvero tra lei e Alessio Rubeca: Non so se mi ha tradita ma…. isaechia.it