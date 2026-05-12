UE piano di nuove tasse | rischio di un carico fiscale più pesante

L'Unione Europea ha proposto un nuovo piano di tassazione che prevede l'introduzione di diverse nuove imposte. Questi cambiamenti fiscali colpiranno sia le imprese che i cittadini, con specifici aumenti legati alle emissioni di gas serra. La tassa sulle emissioni potrebbe comportare un incremento dei costi nel settore dell'edilizia e dei trasporti, influenzando i prezzi e le attività di questi comparti.

? Punti chiave Quali nuovi balzelli colpiranno direttamente le imprese e i cittadini?. Come influirà la nuova tassa sulle emissioni sui costi di edilizia e trasporti?. Perché gli esperti ritengono che il bilancio attuale sia già sufficiente?. Chi pagherà l'aumento della pressione fiscale se le tasse nazionali non calano?.? In Breve Nuove risorse proposte tra 1,26% e 1,27% del reddito nazionale lordo UE.. Nuovi prelievi su grandi imprese Core, rifiuti elettronici, accise tabacco ed emissioni Ets2.. Spesa pubblica 2023 vede Francia al 57% e Italia al 53,8% del Pil.. Rischio contrazione investimenti per mancanza di clausole di invarianza fiscale nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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