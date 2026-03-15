Tasse UE | 140 milioni in gioco il piano di Starmer

Le trattative tra Londra e Bruxelles sono state interrotte bruscamente, mettendo a rischio un accordo fiscale tra le due parti. Il piano del Primo Ministro britannico, che riguarda tasse e relazioni con l’Unione Europea, coinvolge circa 140 milioni di euro. La sospensione delle discussioni ha portato a una fase di incertezza sulla possibile ripresa dei negoziati.

Un blocco improvviso nelle trattative tra Londra e Bruxelles minaccia di far crollare il piano del Primo Ministro Keir Starmer per un nuovo inizio con l’Unione Europea. Il punto di rottura è la richiesta di ridurre le tasse universitarie per gli studenti europei, una domanda che ha spiazzato i negoziatori britannici e rischia di bloccare ogni progresso prima del vertice previsto a giugno o luglio. Le autorità europee insistono affinché gli studenti dell’UE paghino le tariffe domestiche di circa 9.500 sterline all’anno, invece delle tariffe internazionali che possono superare le 60.000 sterline. I funzionari britannici sostengono che questa richiesta non era inclusa nell’accordo quadro firmato l’anno scorso e comporterebbe un costo stimato di 140 milioni di sterline annuali per le università del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tasse UE: 140 milioni in gioco, il piano di Starmer Articoli correlati Gioco d’azzardo in Campania, 4,1 milioni per il Piano regionale contro la dipendenzaApprovato il Piano contro il gioco patologico: fondi 2024 alle Asl per prevenzione nelle scuole, cure nei Ser. 67,5 milioni in gioco: 550 irregolarità sui fondi UeLe casse dell’Unione Europea subiscono un colpo duro: dall’Italia partono oltre 550 segnalazioni di irregolarità e frodi per un valore totale di 67,5... Tutto quello che riguarda Tasse UE 140 milioni in gioco il piano... Tassa da 2 euro sui mini pacchi extra-Ue, il Mef annuncia lo slittamento fino al 30 giugnoSlitta l’applicazione della tassa da 2 euro sui mini pacchi che valgono fino a 150 euro e sono provenienti dai Paesi extra Ue ... corriere.it Linee guida per ridurre tasse in bolletta e mini reattori nucleari, oggi il piano UeAll'ordine del giorno del collegio le raccomandazioni contro il caro prezzi ... msn.com