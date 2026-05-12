UE e talebani al tavolo | piano per i rimpatri in Afghanistan

L'Unione Europea ha avviato un dialogo con i talebani in Afghanistan, concentrandosi su un piano per i rimpatri. La discussione riguarda anche le condizioni delle donne nel paese e il ruolo di altri attori regionali come Pakistan e Iran. La strategia europea sembra seguire quella adottata dai governi di questi paesi, senza specificare le conseguenze che il confronto potrebbe avere sui diritti femminili o sulla stabilità locale.

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? Punti chiave Come influirà il dialogo con i talebani sui diritti delle donne?. Perché l'Europa sta seguendo la strategia di Pakistan e Iran?. Quali rischi corre la popolazione afghana dopo i rimpatri forzati?. Chi garantirà la sicurezza dei migranti in un territorio devastato?.? In Breve Pakistan e Iran attuano massicci allontanamenti forzati di migranti verso l'Afghanistan.. International Rescue Committee segnala massima vulnerabilità per i milioni di rimpatriati.. Alluvioni e terremoti distruggono abitazioni in un territorio con povertà diffusa.. Restrizioni talebane impediscono sistematicamente alle ragazze di uscire dalle proprie case.. A Bruxelles, la Commissione europea ha convocato i rappresentanti dei talebani per avviare un dialogo diretto riguardante il rimpatrio dei cittadini afghani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE e talebani al tavolo: piano per i rimpatri in Afghanistan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Afghanistan, Bruxelles dialoga con i talebani sui rimpatriRoma, 21 aprile 2026 – La Commissione europea conferma che sono in corso contatti tecnici con le autorità de facto afghane sul dossier dei rimpatri e... La contraddizione della Germania: non riconosce i Talebani, ma tratta con loro per i rimpatri in AfghanistanLa Germania afferma di non riconoscere politicamente il governo di fatto dei Talebani in Afghanistan come legittimo, ma da tempo lascia operare... Argomenti più discussi: Ue, inviato invito ai talebani per un incontro tecnico a Bruxelles; Afghanistan: l’ultimatum del Qatar a Washington e l’ombra del trasferimento in Congo; Osnago: dibattito sulla condizione delle donne nell’Afghanistan dei Talebani; La contraddizione della Germania | non riconosce i Talebani ma tratta con loro per i rimpatri in Afghanistan. Fumetti in cui il protagonista ha un punto di vista in Afghanistan, Corea del Nord o altri paesi in cui i cittadini vivono sotto un regime oppressivo reddit WorkingMothersItaly (@MammeALavoro) / Posts x.com Afghanistan: Ue conferma contatti con talebani per rimpatriUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it