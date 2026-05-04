La Germania dichiara di non riconoscere ufficialmente il governo dei Talebani in Afghanistan, considerandolo un’autorità di fatto. Tuttavia, nel suo territorio operano due rappresentanti di questo governo, che svolgono funzioni diplomatiche. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei rifugiati afghani, alcuni dei quali dissidenti, che si trovano nel Paese. La questione solleva interrogativi sulla coerenza delle politiche tedesche e sulle implicazioni pratiche di tale rapporto.

La Germania afferma di non riconoscere politicamente il governo di fatto dei Talebani in Afghanistan come legittimo, ma da tempo lascia operare almeno due suoi rappresentanti nelle sedi diplomatiche sul suo territorio, ponendo potenzialmente a rischio la sicurezza dei dissidenti rifugiati nel Paese. In più, due settimane fa ha trattato direttamente con loro in un Ufficio federale per condurre espulsioni verso Kabul. Berlino ha ufficialmente chiuso la sua ambasciata in Afghanistan e sostiene sul sito del Ministero degli Esteri di avere contatti col regime solo per quanto verte l’accesso agli aiuti umanitari, la tutela dei diritti umani, una governance inclusiva e la lotta al terrorismo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La contraddizione della Germania: non riconosce i Talebani, ma tratta con loro per i rimpatri in Afghanistan

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