Ue approva sanzioni contro i coloni israeliani violenti L’ira di Tel Aviv

Da tv2000.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea ha approvato sanzioni nei confronti di alcuni coloni israeliani coinvolti in atti violenti. La decisione ha suscitato la reazione del governo israeliano, che ha definito l’azione un “oltraggio inaccettabile”. La misura mira a rispondere a comportamenti considerati dannosi in alcune aree della Cisgiordania, dove si sono verificati episodi di violenza da parte di alcuni insediamenti.

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Via libera alle sanzioni della Ue contro i coloni israeliani violenti. L’ira di Tel Aviv, che parla di “oltraggio inaccettabile”. Servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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