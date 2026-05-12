Ue approva sanzioni contro i coloni israeliani violenti L’ira di Tel Aviv

L’Unione Europea ha approvato sanzioni nei confronti di alcuni coloni israeliani coinvolti in atti violenti. La decisione ha suscitato la reazione del governo israeliano, che ha definito l’azione un “oltraggio inaccettabile”. La misura mira a rispondere a comportamenti considerati dannosi in alcune aree della Cisgiordania, dove si sono verificati episodi di violenza da parte di alcuni insediamenti.

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