Udine il mosaico degli smarriti | tra fedi d’oro e zaini scolastici

A Udine, la Polizia locale ha recuperato diversi oggetti tra cui fedi d’oro e zaini abbandonati nelle strade. Tra i materiali trovati, alcuni contenevano preziosi oggetti personali, mentre altri nascondevano effetti di diverso tipo. Le forze dell’ordine stanno analizzando i dettagli di questi ritrovamenti per capire l’origine degli oggetti e le circostanze in cui sono stati lasciati nelle vie della città.

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